شكرا لقرائتكم خبر عن الحصيني: توقعات بموجة برد قطبية.. والأيام القادمة الأشد برودة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، أن تضرب أجواءَ المملكة موجةُ برد قطبية، تستمر أيامًا عدة، محذرًا من أن الأيام المقبلة ستكون الأشد برودة، وداعيًا الجميع إلى أن يحتاطوا لأنفسهم وأبنائهم بارتداء الملابس الشتوية المناسبة.

جاء ذلك في لقاء للحصيني مع قناة “العربية” علق خلاله على تدني درجات الحرارة بمناطق شمال ووسط المملكة، إذ قال: “من المتوقع -إن شاء الله- موجة برد خامسة منذ دخول فصل الشتاء، وهي الآن تبتعد عن الرياض من 50-70 كلم”. لافتًا إلى أن هذه الموجه التي من المتوقع أن تستمر أيامًا عدة ذات منشأ قطبي”.

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وأضاف: “اليوم (الأربعاء) يُتوقَّع أن يكون أول نجوم الشبط التي تأخذنا في موجة برد متفاوتة لمدة 26 يومًا، وربما تكون الأيام المقبلة أبرد من الأيام السابقة”، مردفا: “من المعلوم أن الشبط مظنة البرد، خاصة إذا كانت مهب الرياح مقبلة من القطب الشمالي أو منطقة سيبيريا في روسيا؛ فهذه عادة تسجل درجات متدنية؛ ولذلك احتاطوا لأنفسكم بالنسبة لمعظم مناطق السعودية”.

وتوقع أن تؤثر الموجة في جميع مناطق المملكة، وأن يتشكل الصقيع على أجزاء من الوسطى والشمالية حتى المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية، وأن تصل إلى بحر العرب، وهي من الموجات شبه القوية، وربما نشاهد في الأيام المقبلة موجات برد مشابهة لها، أو أكثر، ولا يستغرب ذلك؛ فنحن لا نزال نعيش في منتصف فصل الشتاء، وليس في منتصف البرد.

ونوه الحصيني إلى أن البرد والشتاء يختلفان، مشيرا إلى أنه لا يزال يتبقى الشبط والعقرب الأولى والثانية؛ وبالتالي احتاطوا لأنفسكم”.