شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر خالد المريخي: قرار اعتزالي الشعر الغنائي نهائي ولا رجعة فيه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الشاعر خالد المريخي أن قرار اعتزاله الشعر الغنائي نهائي ولا رجعة فيه، وذلك خلال رده على سؤال وجه إليه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول إمكانية العدول عن قرار الاعتزال.

وظهر المريخي في مقطع فيديو نشره الصحفي صلاح مخارش عبر “تويتر”، أكد خلاله أنه ترك الشعر الغنائي لوجه الله تعالى، ومن ترك شيئاً لوجه الله عوضه الله خيراً منه.

يذكر أن الشاعر المريخي كان قد أعلن في وقت سابق اعتزاله النهائي للشعر الغنائي، وذلك خلال زيارته للمسجد الحرام.

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