دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مستخدمو هذه النسخة من ويندوز في خطر

يعد نظام تشغيل ويندوز من أشهر أنظمة التشغيل التي تعتمد عليها أغلب أجهزة الكمبيوتر حول العالم، وفي الأغلب تقوم أنت أيضاً باستخدام إحدى نسخه، ولكن إذا كانت ويندوز 7 فقد تكون في خطر قريباً.

حيث أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستوقف دعمها لنسخة ويندوز 7، وعدم توفير تحديثات أمنية مجانية لها، وذلك بدء من اليوم الثلاثاء.

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وهذا يعني أن أجهزة الكمبيوتر التي مازالت تستخدم ويندوز 7 ستكون أكثر عرضة للقرصنة وهجمات الفيروسات، خاصة الحديثة منها، والتي ربما لا يمكن التصدي لها بعد إيقاف التحديثات الأمنية لهذه النسخة التي بدأ العمل بها في عام 2009.

ونصحت تقارير تقنية مستخدمي أنظمة ويندوز الراغبين في حماية أجهزتهم بضرورة الترقية إلى ويندوز 10، مع العلم أنهم قد بحتاجون إلى شراء أجهزة جديدة في حالة كانت أجهزتهم القديمة غير متوافقة مع نظام التشغيل الحديث.

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كما أشارت إلى أن نسخة ويندوز 8 التي بدأ العمل بها منذ عام 2012، ستظل مجانية حتى عام 2023، مضيفة أن سعر نسخة ويندوز 10 الأساسي يبدأ من 139 دولاراً، وهو سعر النسخة المنزلية منه.المزيد:

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