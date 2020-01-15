هجوم إسرائيلي على قاعدة جوية بحمص.. وإعلان النتائج

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الدفاعات الجوية السورية تصدت لثلاثة صواريخ إسرائيلية - أرشيف

وذكر التلفزيون الرسمي أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لضربات يحتمل أن طائرات مسيرة وصواريخ شنتها على مطار التيفور العسكري في محافظة حمص.

وأضاف "أنباء تتحدث عن أن العدوان على مطار التيفور تم بطائرات مسيرة وصواريخ وجرى إسقاط عدد منها".

وقصفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة مرارا مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني في سوريا.

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وفي 17 مايو من العام الماضي، استهدفت الدفاعات الجوية السوريّة "أجساما مضيئة" مصدرها إسرائيل وأسقطت عددا منها، وفق وكالة الأنباء السورية.

وفي 13 أبريل، تصدت الدفاعات الجوية السورية لقصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة مصياف في محافظة حماة بوسط سوريا وأسقطت صواريخ عدة، بحسب سانا.

كما استهدف قصف إسرائيلي في الآونة الأخيرة مدينة حلب في شمال سوريا، حيث طال القصف مستودعات ذخيرة تابعة لمقاتلين إيرانيين، ما أسفر عن مقتل 7 مقاتلين.