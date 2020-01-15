شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجيه السعودى: فلسطين قضيتنا الأولى.. وقدمنا 14 مليار دولار مساعدات لليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن المنطقة العربية تمر بتغيرات سياسية واقتصادية، مشددًا على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، فى كلمة له أمام البرلمان العربى، إن : "فلسطين قضيتنا الأولى ويجب استعادة كافة الأراضي المحتلة، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بانتهاكات ضد شعبنا الفلسطيني ".

وواصل: " المملكة قدمت أكثر من 14 مليار دولار لمساعدة أشقائنا في اليمن، ونقف مع السودان لتجاوز هذه المرحلة الصعبة ".

كما أكد رفضه التدخل العسكري التركي في شمال سوريا، محذرًا من أن الدول العربية تعانى من تدخلات ميليشيات طائفية ومذهبية.

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وأشار إلى أن المملكة لديها علاقات اقتصادية وثيقة مع الدول العربية والإسلامية، وبفضل رؤية 2030 ازدادت قدرة المملكة على تطوير شراكاتها الاقتصادية.

ويعقد البرلمان العربى جلسته العامة الثانية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى اليوم الأربعاء بالقاهرة برئاسة الدكتور مشعل السلمى رئيس البرلمان العربى وبحضور رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح والذى يلقى بيانا عن التطورات الأخيرة فى الشأن الليبي.