العراق: تفكيك خلية إرهابية لـ"داعش" بمحافظة الأنبار

وأوضح الجهاز - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - أنه تم تفكيك شبكة إرهابية لـ(داعش) بمدينة الفلوجة، حيث تم اعتقال 4 إرهابيين والاستيلاء على الأسلحة والمعدات.. لافتًا إلى أن هذه الشبكة كانت تخطط لعمليات إرهابية في الأنبار وبغداد.

كان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي، أكد أن العراق قادر على تجاوز كل الصعوبات، مبيناً أن علاقاته الخارجية في أفضل حالاتها.

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وذكر مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، برئاسة عادل عبد المهدي، وناقش المواضيع المعدة لجدول الأعمال، وأصدر عدداً من القرارات "، مشددا على "أهمية احترام حقوق المواطنين والاستماع لآرائهم والعمل وفق الدستور والقانون لبسط سلطة الدولة".

وأشار إلى "تصميم الحكومة على منع بقاء السلاح خارج الدولة، وضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا (داعش) وإحباط محاولاتها لاستغلال الظروف".