شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط هجوم لـ "داعش" بمحافظة صلاح الدين العراقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ صلاح الدين العراقية عمار الجبورى، أن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي استهدفوا نقطة مرابطة امنية، مبينا أنه تم التصدي وإحباط الهجوم.
وقال الجبوري - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" إن "عناصر من تنظيم داعش هاجموا نقطة مرابطة تابعة للفوج الرابع بشرطة صلاح الدين في المحافظة، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح"، مضيفا أنه تم التصدي للهجوم الإرهابي وإحباطه وتكبيد التنظيم خسائر فادحة.
كما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي، امس الثلاثاء أن العراق قادر على تجاوز كل الصعوبات، مبيناً أن علاقاته الخارجية في أفضل حالاتها.
وذكر مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، امس، برئاسة عادل عبد المهدي، وناقش المواضيع المعدة لجدول الأعمال، وأصدر عدداً من القرارات "، مشددا على "أهمية احترام حقوق المواطنين والاستماع لآرائهم والعمل وفق الدستور والقانون لبسط سلطة الدولة".
وأشار إلى "تصميم الحكومة على منع بقاء السلاح خارج الدولة، وضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا (داعش) وإحباط محاولاتها لاستغلال الظروف".
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