وزير الطاقة الإسرائيلي يلتقي "الأربعاء" وزير البترول المصري بالقاهرة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365



يلتقي وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، الأربعاء، مع وزير البترول المصري طارق الملا، في العاصمة المصرية القاهرة.



وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب اطلعت عليه وكالة الخليج 365، إن اللقاء يتزامن مع بدء ضخ إسرائيل الغاز الطبيعي إلى مصر.



وقالت صحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأربعاء، إن منتدى غاز شرق المتوسط سينعقد في وقت لاحق الأربعاء، في العاصمة المصرية بمشاركة وزراء الطاقة من مصر وإسرائيل وإيطاليا واليونان وقبرص الرومية، والأردن وفلسطين.



وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بدء ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي المستخرج من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، اعتبارا من الأربعاء.



وذكرت الوزارة المصرية في بيان أصدرته الأربعاء، أن بدء ضخ الغاز الطبيعي "يمثل تطورا هاما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين".

وبموجب اتفاقيات تم ابرامها في العامين الماضيين وجرى تحديثها في الربع الأخير 2019، تصدّر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما مقبلة.



Advertisements

وكانت الاتفاقية الأولية الموقعة في فبراير/ شباط 2018، أوردت قيام شركة "ديليك" الإسرائيلية بتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة "دولفينوس هولدنج" المصرية (خاصة)، على مدى 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.



وذكر البيان المصري، أن هذا التطور سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية.



ونهاية سبتمبر/ أيلول 2018، أعلنت مصر اكتفاء البلاد الذاتي من الغاز المسال، ووقف استيراده من الخارج، ما يوفر على البلاد نحو 2.5 مليار دولار سنويا.



وعقب توقيع الاتفاقية في 2018، دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن استيراد شركات خاصة في بلاده الغاز الطبيعي من إسرائيل ؛ "لأنه يأتي ضمن خطة لتحول البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.