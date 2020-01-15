عبدالفتاح البرهان: الهدوء عاد إلى الخرطوم ولن نسمح بحدوث انقلاب

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، عودة الهدوء إلى العاصمة الخرطوم بعد الأحداث التي شهدتها المدينة منذ صباح أمس (الثلاثاء)، مؤكداً أنه لن يسمح بحدوث انقلاب في السودان.

وأضاف البرهان أن حركة الملاحة الجوية في مطار الخرطوم عادت لطبيعتها، في الوقت الذي جدد فيه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ثقته في الجيش السوداني وقدرته على حفظ الأمن والسيطرة على الأوضاع.

وشهدت الخرطوم يوم أمس تمرداً عسكرياً من رجال ينتمون لجهاز المخابرات السوداني؛ حيث اتهم قائد قوات الدعم السريع محمد حميدتي مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش بالوقوف وراء الأحداث.

يذكر أن سفارة المملكة بالخرطوم دعت المواطنين المتواجدين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر والبعد عن المواقع التي تشهد عمليات أمنية من السلطات المحلية.