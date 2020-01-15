إحباط محاولة تهريب عدد من الفهود بجازان (فيديو)

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية شرق منطقة جازان، نجحت في ضبط عدد من المهربين المجهولين، الذين حاولوا تهريب عدد من الفهود عبر مناطق وعرة قادمين بها من اليمن، سيراً على الأقدام.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”المدينة”، أن الجهات الأمنية قامت بتفتيش المهربين وعثرت بحوزتهم على الفهود التي كانت مخبأة داخل أكياس حملوها على ظهورهم، مشيرة إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، ووضع الحيوانات في محميات خاصة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الفهود أثناء تحركها داخل أحد مراكز الضبط الأمني بعد إخراجها من الأكياس التي كانت تحويها.