مصادر: تأجيل تركيب مظلات الحرم المكي

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت مصادر أن مشروع تركيب مظلات في الساحات الخارجية المحيطة بالمسجد الحرام، لوقاية المصلين من حرارة الشمس، قد تأجل لأسباب فنية لوحظت أثناء تجربة إحدى العينات دون تركيبها.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”مكة”، أن العينة تم إرجاعها إلى بلد المصنع -ألمانيا- من أجل العمل على تلافي تلك الملاحظات، مشيرةً إلى أن الملاحظات الفنية التي تم رصدها ليست على التصنيع.

وتوقعت أن تتم التعديلات اللازمة على المظلات في وقت قصير، ومن ثم استكمال مشروع تظليل الساحات الخارجية للحرم المكي.

وأكدت المصادر أن مشروع تظليل صحن المطاف لم تصدر فيه أي موافقة رسمية ولا يزال قيد الدراسة، وكل ما يتم تداوله حول المشروع مجرد اقتراحات ودراسات لا أكثر.