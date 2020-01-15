شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اكتمال عمليات الترميم.. المساجد التاريخية في مكة والباحة تبدأ استقبال المصلين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأ المصلون في إقامة الصلاة بمساجد منطقتي مكة المكرمة والباحة التي انتهت أعمال ترميمها ضمن المرحلة الأولى لمشروع «محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية»، وبدأ مسجد جرير البجلي ومسجد سليمان بمدينة الطائف، ومساجد الملد والأطاولة والظفير بمنطقة الباحة في استقبال المصلين بعد أن توقفت الصلاة في عدد من المساجد لفترة تراوح ما بين 40 إلى 60 عاما.

ووفقاً لـ”عكاظ”، يعد مسجد جرير الجبلي الذي أنشئ سنة 10 للهجرة ومساحته 350 مترا مربعا من أقدم المساجد التاريخية في منطقة مكة المكرمة، وينسب إلى الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي، وظلت الصلاة تقام في المسجد إلى فترة قريبة حتى تم بناء المسجد الكبير المجاور لمسجد البجلي، ويتميز هذا المسجد ببنائه على طراز السراة، وصمم من الأحجار غير المنتظمة، وسقفه من جذوع شجر العرعر والخرسانة، وكان مكاناً لالتقاء الناس، وتؤدى فيه مهام مِهن القضاء، والفتوى، وعقود النكاح، والإصلاح بين الناس، فضلاً عن إقامة المحاضرات والخِطب الدينية.

ويُعرف المسجد الثاني في مدينة الطائف بمسجد سليمان وتبلغ مساحته 390 متراً مربعاً، وأنشئ سنة 300 للهجرة، وهو من أبرز المباني التاريخية في الطائف وتعود أهميته التاريخية إلى وجود روايات تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوقف الصحابة في مكان المسجد أثناء عودته من عند أخواله من بني سعد، وأخبرهم أن نبي الله سليمان قد خيَم في هذا المكان، وقد سمي المسجد باسم سليمان نسبة إلى هذه الرواية، كما سمي أيضا بمسجد الوقفة بعد أن وقف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعد المسجد منارة علمية لأهالي المنطقة، إلا أنه مر بمرحلة هجران وإهمال خلال السنوات الماضية.

واكتملت عمليات تجديد ثلاثة مساجد في منطقة الباحة، أولها مسجد الملد، الذي يستوعب 34 مصلياً ويقع في قرية الملد التي تشكل في تصميمها قلعة من قلاع منطقة الباحة، وتضم القرية حصنين متجاورين يشكلان تحفة معمارية مميزة، وكان مسجد الملد الوحيد في القرية وُعرف بأنه منارة ثقافية وعلمية لأهالي القرية يتعلمون فيه الكتابة والقرآن الكريم، إلى جانب حضور الدروس والمحاضرات، كما كان له دور اجتماعي بارز حيث يجتمع أهالي القرية لمناقشة أمورهم اليومية.

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