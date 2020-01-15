شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية) تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.