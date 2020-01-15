إيران: اعتقال أشخاص لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية

دبي - بواسطة محمد فارس © Almasryalyoum قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء إن السلطات اعتقلت أشخاصا لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية التي قالت طهران إن صاروخا إيرانيا أسقطها بطريق الخطأ. ولم يقدم المتحدث مزيدا من التفاصيل. شاهد أيضًا مظاهرات متواصلة في طهران فيديو من SKY News عربية انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الفلبين.. إجلاء عشرات الآلاف بسبب ثوران "تال" تم إجلاء عشرات الآلاف من سكان بلدة جنوبي مانيلا، بعد أن اندفعت حمم بركانية حارة منه أمس. وأعيد فتح مطار العاصمة جزئيا، فيما تم رفع مستوى التأهب للبركان إلى 4 درجات، مما يشير إلى ثوران قد يأتي في غضون ساعات. سكاي نيوز عربية

اجتماع في إيران بين زعيمي تحالف "سائرون" و"الفتح" أفادت مصادر خاصة لسكاي نيوز عربية بأنه تم الاتفاق في مدينة قم الإيرانية على إعادة توزيع المهام المرتبطة بقيادة الحشد الشعبي في العراق. ووفق المصادر، سيتسلم زعيم ميليشيا بدر، هادي العامري رئاسة الحشد الشعبي. سكاي نيوز عربية

الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي تعقد دورتها الثالثة في عدن انطلقت أعمال الدورة الثالثة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في مدينة عدن، لدعم تطبيق اتفاق الرياض. ويأتي انعقاد هذه الدورة، بالتزامن مع بدء قيام لجان مشتركة بإشراف التحالف العربي، بتنفيذ بنود الاتفاق. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان مظاهرات متواصلة في طهران سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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