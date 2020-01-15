شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مصرف البحرين المركزى: اعداد دراسة استراتيجية للتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزى ، أن العمليات المالية التي تجرى داخل وخارج مملكة البحرين مستقرة وآمنة ولم تشهد اى اضطرابات في ظل المستجدات فى المنطقة، مؤكدا أن الحوالات المالية من وإلى البحرين تتم بشكل طبيعي وآمن.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها المعراج خلال رعايته لافتتاح مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي 2020 الذي نظمه اليوم بنك البحرين والكويت.

وقال المعراج ان مؤتمر ومعرض بنك البحرين والكويت يأتي متسقا مع الرؤية العامة للدولة بشأن التحول الرقمي، وانسجاما مع ما وجه اليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد في خطاب في افتتاح الفصل التشريعي نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وتابع المعراج بالقول: "بدأنا في مصرف البحرين المركزي مجموعة من الترتيبات للتحول الرقمي أهمها انشاء وحدة التكنولوجيا المالية، تبعناها بمجموعة من الاجراءات التنفيذية واطلاق البيئة الرقابية التجريبية والتنظيمات الخاصة بعمل التكنولوجيا المالية (الفينتك)، وأصدرنا رخصا لمصرفين رقميين، والآن بصدد اعداد دراسة استراتيجية للتحول الرقمي في القطاع المالي، لأننا نؤمن بأن مصرف البحرين المركزي يجب ان يلعب دور القيادة في هذا الشأن ونتعاون مع شركاءنا في القطاعات المختلفة سواء أكانت بنوكاً وشركات تأمين ومؤسسات اخرى من اجل ايجاد البيئة المناسبة لاستيعاب وتطوير واستقطاب الافكار والابداعات في هذا المجال".