شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبداللة الثانى يلتقى رئيسة المفوضية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، اليوم فى مدينة ستراسبورج الفرنسية، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ووفقا لوكالة الانباء السعودية، بحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي في شتى الميادين، خصوصًا الاقتصادية، إضافة إلى آخر المستجدات إقليميًا ودوليًا.

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كما التقى ملك الأردن ، اليوم، فى العاصمة البلجيكية بروكسل، أعضاء مجلس حلف شمال الأطلسى (الناتو)، المكون من سفراء دول الحلف.

وجرى خلال اللقاء - بحسب بيان صحفى أردنى - بحث سبل توسيع التعاون المشترك فى المجالات العسكرية والأمنية والتدريب ومكافحة الإرهاب، والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط.

كما التقى ملك الأردن ، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الفريق أول مارك ميلى، ورئيس أركان الدفاع البريطانى الفريق الأول الركن السير نيكولاس كارتر، كلا على حدة، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون الدفاعى بين الأردن وبلديهما.