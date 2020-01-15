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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 3 أسابيع مع التماسيح.. شاب ينجو من غابات أستراليا
الأربعاء 15 يناير 2020
الخليج 365
عثرت السلطات الأسترالية على شاب مفقود منذ 3 أسابيع في غابة مدارية تعج بالتماسيح حيا وبصحة جيدة.
وذكرت الشرطة الأسترالية، الثلاثاء، أن الشاب ميلان ليميتش (29 عاما) فقد في 22 ديسمبر/كانون الأول، عندما علقت سيارته في غابة داينتري بمقاطعة كوينزلاند شمال شرق البلاد.
وفي مرحلة أولى كانت تخشى الشرطة أن تكون التماسيح المنتشرة بكثافة في هذه المنطقة التهمت ليميتش، لكن بعد أيام من البحث لم تعثر على أي تمساح سمين قد يكون ابتلع الشاب.
وعثرت الشرطة على ليميتش، الإثنين، على بعد كيلومترات من سيارته.
وقالت الشرطة، في بيان: "وضعه الجسدي جيد نظرا إلى أنه أمضى 3 أسابيع في غابة مدارية"، موضحة أنه تمكن من الصمود بتناوله الفاكهة والتوت البري.
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