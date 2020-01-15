دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هاتف جديد قابل للطي من سامسونج بسعر خيالي

كشفت تقارير تقنية حديثة أن شركة سامسونج ستقوم بطرح هاتف ذكي جديد قابل للطي بشكل عمودي، وأنه من المتوقع أن يصدر خلال شهر فبراير المقبل.

ووفقاً لما جاء في هذه التقارير، فإن الهاتف سيحمل اسم جالاسكي بلوم، حيث تم استلهام تصميمه من شكل علبة الماكياج التي يمكن طيها، حيث تهدف سامسونج من خلاله إلى جذب فئات مختلفة من الجمهور، ومن ضمنهم مستخدمات في العشرينات من أعمارهن.

بالفيديو مواصفات هاتف Oppo Reno 2 التي صنعت الفرق alqiyady 1 بالفيديو مواصفات هاتف Oppo Reno 2 التي صنعت الفرق

شاهد أيضاً: بالفيديو مواصفات هاتف Oppo Reno 2 التي صنعت الفرق

ويبلغ حجم شاشة جالاكسي بلوم 6.7 بوصة، وهو يعمل ينظام تشغيل أندرويد 10، كما يتوقع الخبراء أن يكون مدعوماً بميزة 8K ذات الدقة الفائقة في تسجيل الفيديو.

وأشارت التقارير إلى أن اسم الهاتف الجديد من سامسونج هو الأول من نوعه للشركة الكورية الجنوبية، وأنه ظل يتردد كنوع من الشائعات منذ أكتوبر الماضي، إلى أن تم تأكيده مؤخراً في اجتماع بين مسؤولي الشركة وشركاء لهم في معرض CES الأخير في نيفادا الأمريكية.

وان بلاس تُجهز لمفاجأة جديدة في 2020 alqiyady 1 وان بلاس تُجهز لمفاجأة جديدة في 2020

Advertisements

شاهد أيضاً: وان بلاس تُجهز لمفاجأة جديدة في 2020

وأضافت أنه من المتوقع أن يأتي جالاكسي بلوم بسعر مناسب بالنسبة لفئته، حيث لن يتجاوز 845 دولاراً، أي أنه سيكون أرخص بكثير من هاتف جالاكسي فولد القابل للطي، والذي يصل سعره إلى 1980 دولاراً.المزيد:

كيف تنقذ هاتفك إذا تعرض للبلل أو سقط في الماء؟

سوق الموبايلات في 2019: هواتف قابلة للطي وأخرى بكاميرات خارقة

هاتف آيفون القادم بدون أزرار أو كاميرات أمامية؟

تقنية جديدة للحد من حوادث زومبي الهواتف الذكية

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي