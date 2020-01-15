شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات اقتصادية بين اليمن والاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزيرا المالية سالم بن بريك والتخطيط والتعاون الدولى الدكتور نجيب العوج اليمنيان، في العاصمة المؤقتة عدن جلسة مباحثات مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى اليمن هانز وجراندبيرج وسفيرى فرنسا كريستيان تيسوت والسويد نيكولاس تروفى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جرى خلال المباحثات مناقشة جوانب التعاون والتنسيق المشترك فى المجالات الاقتصادية والتنموية، وخطط وبرامج الدعم الأوروبي والدول الأعضاء لليمن خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى مناقشة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها اليمن في هذه المرحلة الصعبة والدور المعوّل على الأشقاء والأصدقاء في دعم برامج الإصلاحات وتفعيل المؤسسات وبناء القدرات واستعادة التعافي وإعادة الإعمار.

من جهتهم تحدث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى وسفيرا فرنسا والسويد عن اهتمام بلدانهم بالتطورات الاقتصادية في اليمن وجهود الحكومة اليمنية في مجال الإصلاح الاقتصادي والبناء المؤسسي والحفاظ على استقرار سعر الصرف، مؤكدين دعم دول الاتحاد الأوربي هذه الجهود بما من شأنه الإسهام في التخفيف من المأساة الإنسانية والتغلب على آثار الحرب وانعكاساتها الاقتصادية والتنموية الصعبة.