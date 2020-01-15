عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فندق أمريكي يصمم جناحا من الكعك والمعجنات

الأربعاء 15 يناير 2020

الخليج 365

لكل محبي الكربوهيدرات، يمكنهم الآن تناول الكعك والمعجنات والنوم أيضاً بجانبها وفي وسطها، بفضل الإقامة في جناح Bread & Breakfast الذي خصصه أحد الفنادق الأمريكية.



وسيحول فندق Refinery الذي يقع في مدينة نيويورك الأمريكية، أحد أجنحته الخاصة إلى جنة حقيقية لمحبي المخبوزات والمعجنات.

ومن الآن حتى 31 يناير/كانون الثاني، سيجعل فندق ريفينيري أحلام عشاق الكربوهيدرات إلى واقع من خلال الاستمتاع بالإقامة فاخرة في جناحه الخاص مع وجبات خفيفة حلوة ولذيذة من الزبد والمربى.

أما ديكورات جناح بريد أند بريكفاست، فتتميز بإضاءات مستوحاة من خبز البايجل الفرنسي الشهير، وسرير وغطاء كبيرين على شكل قطع خبز التوست ووسادات على هيئة حلوى الدونات الشهية.

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أما جدران جناح الكربوهيدرات فعليها رسومات على شكل خبز البايجل الفرنسي الشهير، بالإضافة إلى قطع الدونات المعلقة على الحائط التي يمكن أن تعطي إيحاء للوهلة الأولى للنزلاء بأنها للزينة فقط، لكنهم سيكتشفون أنها قابلة بالفعل الأكل ومدون عليها عبارة "eat us أو تناولنا".

كما سيستمتع نزلاء جناح الكربوهيدرات الأمريكي بإقامة رائعة برائحة المخبوزات والمعجنات الطازجة.

ووفق لموقع Hotels.com، سيتمكن كل ضيف من الحصول على رداء مطرز رائع مع زوج من النعال على شكل الرغيف الفرنسي (البايجل).

وتتكلف الإقامة لليلة الواحدة في غرفة Bread & Breakfast مبلغ 225 دولاراً.

كل ذلك بالإضافة إلى أنه مع كل إقامة، يحصل الضيوف أيضاً على رصيد بقيمة 100 دولار يمكنهم استخدامه في أي شيء من قائمة خدمة الغرف.