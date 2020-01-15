فيرونيكا جاويش: أنتظر بداية سينمائية مع مروان حامد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: حسام عباس

درست فيرونيكا جاويش الهندسة، وعملت في مجال الأزياء والإعلانات قبل أن تخوض أول تجربة لها في عالم التمثيل في مسلسل «البرنسيسة بيسة»، مع مي عز الدين، وبوسي، في رمضان الماضي، وجاءت إطلالتها الجديدة بدور «مهلبية» في مسلسل «حواديت الشانزليزيه»، مع إياد نصار، وإنجي المقدم، لتؤكد أنها موهبة قادمة. وتتمنى فيرونيكا جاويش أن تكون بدايتها السينمائية مع المخرج مروان حامد، والعديد من النجوم المميزين ، وتحلم بتقديم أفلام قيمة تمثل مصر حول العالم.

عن مشوارها القصير والمقبل من أعمالها تتحدث فيرونيكا جاويش في هذا الحوار:

* درست الهندسة وعلمت في مجال الأزياء، ثم التمثيل.. ما تفسيرك؟

- بالفعل درست الهندسة في جامعة الإسكندرية وفخورة بذلك، لكن حلم التمثيل كان قديماً منذ سنوات الدراسة الأولى، وكنت متميزة في مسرح المدرسة، وجئت إلى التمثيل من عالم الموضة والأزياء ثم الإعلانات، وكنت محبة لهذا المجال أيضاً، ومهتمة به، لكنني عندما بدأت التمثيل حرصت على صقل موهبتي من خلال ورش التدريب مع مروة جبريل، ولوك لينير، وتدربت في ورش في نيويورك أيضاً.

ألم تتأخر خطوة التمثيل بعض الوقت؟

- لا أعتقد ذلك، جاءت في الوقت المناسب لأنني جئت إلى القاهرة، وعملت في مجال الأزياء والإعلانات انطلاقاً من أكاديمية يوسف سباهي، وهذا أهّلني للوصول للنجومية في هذا المجال وتحقيق شهرة كبيرة خلاله، وكنت واحدة من أفضل 5 فتيات في مسابقة ملكة جمال مصر 2019، وهذا أعطاني خبرة كبيرة، وجرأة، وثقة بالنفس، وأهلني للبداية القوية في عالم التمثيل.

هل تعتبرين دور «نيرمين» في مسلسل «البرنسيسة بيسة».. بداية مناسبة؟

- بكل تأكيد، الدور كان مؤثراً في الأحداث، وكان مفيداً أن معظم مشاهدي مع النجمة الكبيرة بوسي، ومي عز الدين، وتلقيت إشارات إعجاب كثيرة عن دوري من الجمهور.

ماذا عن تقييمك للخطوة التالية في مسلسل «حواديت الشانزليزيه»؟

- سعيدة جداً بدور «مهلبية» لأنها تركيبة مختلفة تماماً عن حقيقتي، ومختلفة عن «نيرمين». وهذا العمل أعتبره نقلة كبيرة ومحطة مهمة في بداية مشواري في عالم التمثيل، وحقق نجاحاً، لأنه كان مع أسماء مميزة مثل إياد نصار، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، والمخرج مرقس عادل الذي استفدت منه الكثير.

وماذا عن البداية السينمائية؟

- أتمنى أن تكون مع المخرج المبدع مروان حامد، ونجوم مميزين أمثال كريم عبد العزيز وأحمد السقا وهند صبري ونيللي كريم، وأحب أن أعمل مع منة شلبي، والموهوب ماجد الكدواني، وطموحي يصل للعالمية، فأنا أحلم بتقديم أفلام لها قيمة تمثل مصر في المحافل السينمائية الدولية.

هل هناك فنانة ونجمة تعتبرينها النموذج لديك في عالم الفن؟

- بكل تأكيد هي السندريللا سعاد حسني التي جمعت جمال الشكل، وخفة الروح، وروعة الموهبة، وكانت فنانة شاملة بمعنى الكلمة ترقص، وتغني وتمثل، وكانت في أفضل حالاتها دائماً.

هل أحلام الفن تؤجل الحب، والأسرة، والأمومة؟

- لا أؤمن بأن هناك تعارضاً بين هذا وذاك، ولديّ قناعة بأهمية دور الرجل في حياة المرأة، وأن الفتاة تحتاج إلى الحب ليكون دافعاً لها لتحقيق أحلامها في المجال الذي تحبه.