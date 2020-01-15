شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى: إسرائيل هاجمت قاعدة جوية بحمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش السورى، أن سلاح الجو الإسرائيلى هاجم قاعدة التيفور الجوية فى حمص وأسقط عدة صواريخ ولم تقع سوى خسائر مادية.

ونقلت قناة سكاى نيوز الاخبارية عن مصدر عسكرى، قوله إنه ليل الثلاثاء "قام الطيران الإسرائيلي بعدوان جوي جديد على مطار الـ تي فور من اتجاه منطقة التنف، وعلى الفور تصدت وسائل دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، وأسقطت عددا منها، في حين وصلت 4 صواريخ إلى المنطقة المستهدفة، واقتصرت الأضرار على الماديات".

وذكر التلفزيون الرسمي أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لضربات يحتمل أن طائرات مسيرة وصواريخ شنتها على مطار التيفور العسكري في محافظة حمص.