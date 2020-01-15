عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ون بلس تضيف تقنيات أكثر تطورا لشاشات هواتفها الذكية

الأربعاء 15 يناير 2020

الخليج 365

أعلنت شركة ون بلس OnePlus الصينية عن تطور كبير ستحظى به الأجيال التالية من هواتفها الذكية فيما يخص شاشات العرض، حيث سيتمتع مالكو هواتف "ون بلس OnePlus" بشاشات متطورة مُقدمة من سامسونج Samsung بتقنية AMOLED Fluid Display بسرعة عرض 120 هرتز.



وبحسب موقع "engadget.com"، سوف تتمتع شاشات عرض الطرازات المقبلة من هواتف شركة ون بلس OnePlus بالقدرة على معالجة 240 إطارا في الثانية، وعرض ما يصل إلى 120 في الفترة الزمنية نفسها.

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وستقدم شاشات العرض من طراز AMOLED عددا كبيرا من المميزات الأخرى؛ أهمها رفع سرعة عرض الإطارات بنسبة 7% بالمقارنة مع جميع الهواتف الذكية الموجودة حاليا.

وبجانب التميز والدقة في عرض أفضل للألوان من المُنتظر أن تمنح شاشات هواتف "ون بلس OnePlus" بتقنية "AMOLED Fluid Display" درجات نقاء وسطوع أفضل وعملية تشغيل أكثر سلاسة للمقاطع المصورة، بفضل استخدام نفس تقنية إدراج الإطارات المُستخدمة في كثير من أجهزة التلفزيون الحديثة.

ويتوقع خبراء التكنولوجيا ظهور شاشات متطورة بتقنية "AMOLED Fluid Display" في الأجيال المُنتظر طرحها في الأسواق العام الحالي، وأشار كثير من التقارير إلى نية عملاقي التكنولوجيا "أبل Apple" و"سامسونج Samsung" تزويد هواتفهما الذكية لعام 2020 بشاشات AMOLED Fluid Display، وهو الأمر الذي سيضع هواتف ون بلس OnePlus المقبلة في منافسة شرسة للغاية.