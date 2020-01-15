10 % نمو متوقع لمبيعات الذهب في دبي خلال 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سامي مسالمة

توقع توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، أن يبلغ حجم النمو في مبيعات الذهب في دبي خلال العام الجاري 10% مقارنة بالعام الماضي 2019، مشيراً إلى أن الربع الأخير من العام الجاري، سيدعم النمو وربما يتجاوز النسبة المتوقعة مدعوما بالحدث العالمي الضخم «إكسبو 2020 دبي»، موضحاً أن العام الماضي شهد نمواً بنسبة 7% مقارنة بعام 2018.

أكد توحيد عبدالله، في لقاء صحفي حول نتائج حملة «دبي مدينة الذهب» التي تم إطلاقها احتفالاً بالذكرى السنوية ال25 لمهرجان دبي للتسوق، أن إمارة دبي تشهد دخول 150 إلى 200 شركة جديدة سنوياً في قطاع المجوهرات، في الوقت الذي تعتبر فيه الإمارة أفضل مكان لشراء الذهب والأرخص عالمياً من حيث الأسعار، وذلك بسبب الجودة التي تتمتع بها المصوغات الذهبية، إضافة إلى الأسعار التي تتمتع بالمرونة بسبب الوجود القوي لتجارة الجملة في الإمارة، إلى جانب عوامل أخرى مثل تكلفة التشغيل المنخفضة والأمن والأمان الذي تتمتع به الإمارة.

وقال عبدالله: دبي اليوم تعد المدينة الأولى عالمياً في تجارة الذهب، وخلال مهرجان دبي للتسوق وحملة الذهب المرافقة له على مدار 25 عاماً، قدمنا ما يزيد على 1000 كيلوجرام من المجوهرات كجوائز بقيمة تصل إلى 185 مليون درهم.

وأشار إلى أن قيمة الحملة الترويجية للدورة الحالية بلغت 7 ملايين درهم منها 5 ملايين كجوائز عينية موزعة على 24 كيلوجراماً من الذهب، إلى جانب أن الجنسيات الآسيوية تعد الأكثر شراء للذهب، لاسيما من الهند وباكستان وبنجلاديش والفلبين؛ إذ تعتبر شراء الذهب من دبي عنصراً أساسياً من برنامج زيارتهم لمدينة الذهب، وتحظى الحملة الترويجية الحالية بشعبية خاصة بين السياح؛ حيث إنه من بين 96 فائزاً حتى الآن، 36 من السياح و60 هم من المقيمين، هذا يدل على أن السياح كانوا قوة شرائية كبيرة جداً هذا العام، وتعد صناعة الذهب والمجوهرات في دبي واحدة من الصناعات القليلة التي تتحد تحت مظلة واحدة لتقديم مثل هذه الحملات الترويجية الكبيرة باستمرار.

زيادة المبيعات

في وقت يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة انتقالية، وانعكاس ذلك على صناعة الذهب والمجوهرات بقوة، تلعب مجموعة دبي للذهب والمجوهرات دوراً أساسياً في تنظيم قطاع الذهب، وفي هذا العام إضافة إلى حملتها الترويجية المبتكرة لمهرجان دبي للتسوق الخامس والعشرين، أثرت المجموعة بشكل كبير في القطاع، وكانت الحملة فعالة في زيادة المبيعات وساعدت في الحفاظ على توازن السوق، وحتى الآن، شهدت الحملة الترويجية مشاركة 200 متجر، ومنحت المجموعة 1395 عملة ذهبية كمكافآت يومية في شكل 75 إصداراً خاصاً من عملات «دبي مدينة الذهب».

وشهد تجار الذهب والمجوهرات، زخماً جيداً في الأيام القليلة الأولى من الحملة، وأظهر كل من المقيمين والزائرين الكثير من الاهتمام بالحملة في موسم المهرجان.

قال جون بول الوكاس، المدير التنفيذي لمجموعة «جويالوكاس»: أعتقد أنه على الرغم من التغيرات في الأسعار خلال العام الماضي، كان المتسوقون يتأقلمون مع أسعار الذهب المتقلبة وما زالوا واثقين من القيمة الاستثمارية للذهب. إننا نشهد طلباً جيداً من السياح، والذي بدأ في ديسمبر 2019 ويبدو أنه مستمر خلال العام الجديد، ومع ذلك، فإن نسبة الطلبات من قبل المقيمين يمكن أن تزيد. هناك زيادة إجمالية في قيمة المبيعات هذا الموسم.

وقال أنيل دنك، عضو مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: ندرك أن الأسباب الجيوسياسية، أثرت في أسعار الذهب من قبل، لكن هذا لا يؤثر في سلوك المشترين لأن الذهب هو أحد الأصول الاستثمارية.