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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد ووزير الطاقة السعودي يبحثان العلاقات الأخوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يحضر فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020.
وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في مختلف المجالات، خاصة في مجال الطاقة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.
(وام)
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