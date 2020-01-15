«الثقافة المغربية» ترحب باستضافة حفل تكريـم «الشارقـة للإبـداع العربـي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، امس، بمقر الدائرة، وفداً من وزارة الثقافة والشباب والرياضة في المملكة العربية المغربية الذي رحب باستضافة جائزة الشارقة للإبداع العربي - الإصدار الأول - المقرر عقدها خلال إبريل/ نيسان المقبل في العاصمة الرباط.

نقل الوفد المغربي ممثلاً في السيد الرشيد مصطفى مدير العلاقات الخارجية بالوزارة، تحيات الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رائد النهضة الثقافية الذي يعزز يومياً الحراك الثقافي العربي.

وثمّن عبدالله العويس التعاون القائم والدائم بين الشارقة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية خلال السنوات الماضية، والذي تعزز من خلال تنظيم عدة مهرجانات وأنشطة ومشروعات ثقافية تخدم الشباب العربي، والمثقفين، والمبدعين، مؤكداً حرص صاحب السمو حاكم الشارقة، على استمرار دعم هذه المبادرات من أجل تمكين المثقف العربي في مجتمعه، وتعزيز حضوره في الساحة الثقافية العربية.

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وأعرب عن أمله بأن تكون جائزة الشارقة للإبداع العربي - الإصدار الأول، مميزة في أنشطتها التي رفدت الساحة العربية بمبدعين ومواهب جديدة أثرت، ولا تزال، الثقافة العربية في مجالات الثقافة المتعددة.

وأضاف العويس أن الجائزة تنظم ورشة علمية إبداعية تصاحب فعاليات التكريم حيث تجسد جائزة الشارقة للإبداع العربي منحى للتحفيز على الإنتاج وبلوغ أرفع مستويات الإبداع عبر دعم الإصدار الأول الخاص بالشباب في المجالات الثقافية والفنية والأدبية، بهدف تعزيز التقدم الحضاري الإنساني، إلى جانب تكريم الفنانين، والمثقفين، والأدباء.

حضر اللقاء محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، وعمران القطري مسؤول العلاقات العامة في الدائرة.

يذكر أن جائزة الشارقة للإبداع العربي - الإصدار الأول انطلقت عام 1997 وهي تحتفل بالفائزين بها في الدول العربية والناطقين باللغة العربية في بلاد المهجر. وبلغ عدد الفائزين في حقولها «الشعر، الرواية، القصة القصيرة، المسرح، النقد وأدب الطفل» ما يزيد على 400 مبدع ومبدعة، وتولت دائرة الثقافة طباعة المخطوطات الفائزة التي أثرت المكتبة العربية في هذه الحقول المعرفية.(وام)