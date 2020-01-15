شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والسودان.. تحالف الأمل والتنمية والتسامح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، زيارته إلى العاصمة السودانية الخرطوم، والتي بحث خلالها تعزيز مجالات التعاون الثنائي، وتقديم الدعم للحكومة السودانية لعبور المرحلة الحساسة التي يمر بها السودان، وأكد أن دولة الإمارات ملتزمة بتقديم الدعم السياسي للسودان وشعبه.

والتقى مع عدد من كبار المسؤولين السودانيين، وتطرق في محادثاته معهم إلى مختلف مجالات توطيد الشراكة.

فقد التقى الدكتور أنور قرقاش كلاًّ من رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، و النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ووزير رئاسة مجلس الوزراء الدكتور عمر بشير مانيس، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم أحمد البدوي، ومدني عباسي مدني وزير الصناعة والتجارة، ووزراء القطاع الاقتصادي، ووزير الخارجية بالإنابة الدكتور الصديق عبدالعزيز عبدالله.

وتركّزت محادثات قرقاش حول العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها على مختلف المستويات لتحقيق مصالح الشعب السوداني، كما بحثت المداولات مع المسؤولين السودانيين - ضمن جدول مكثّف - في ملفات دولية ذات اهتمام مشترك.

وتطرقت المحادثات الإماراتية - السودانية في مستوياتها المختلفة إلى اهتمام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري مع السودان، إلى جانب الأمن الغذائي، والطاقة، والبنية التحتية.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية اهتمام دولة الإمارات باستقرار وازدهار السودان، وتحقيق الرخاء لشعبه الشقيق وبناء السلام والأمن.

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وأوضح الدكتور قرقاش في تصريحات صحفية أن الزيارة كانت إيجابية ومثمرة، وشدّد على أن السودان هو اليوم «على الطريق الصحيح ليصبح قصة نجاح تاريخية، ونموذجاً يحتذى به في بقية المنطقة».

وأشار إلى أنه لمس خلال كل اللقاءات التقدير الكبير لدعم دولة الإمارات للسودان في هذه الظروف الانتقالية.. كما بحث خطط التواصل والمتابعة؛ لضمان أن تكون المبادرات الإماراتية فاعلة ضمن سياق جهود الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار والازدهار.

وأكد أن دولة الإمارات ملتزمة بتقديم الدعم السياسي للسودان وشعبه، واعتبر أنّ على الإمارات والسودان «تشكيل تحالف يحدوه الأمل والتفاؤل في منطقتنا، بهدف تعزيز الرؤية الإيجابية القائمة على إتاحة الفرص للتنمية الشاملة والتسامح».

وجدّد الدكتور أنور قرقاش تأكيد دعم دولة الإمارات كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن في السودان وحماية استقلال واستقرار مؤسسات الدولة فيه.

وأوضح أن دولة الإمارات تعمل من هذا المنطلق مع القيادة السودانية؛ لضمان نجاح المرحلة الانتقالية الحالية في تحقيق الأمن والتنمية والازدهار لمستقبل السودان.

وفي تغريدة على «تويتر» أكد الدكتور أنور قرقاش، أن السودان الجديد سينتصر على السنين العجاف بإرادة أبنائه وطموحهم إلى تشييد مستقبل أفضل. وأضاف «علاقتنا مع السودان تاريخية. وتتجذّر وتتجدّد في سعينا لبناء علاقة عصرية وشراكة متنوعة، فالجالية السودانية التي تبلغ مئة ألف مواطن سوداني تساهم في نهضة الإمارات وهي في بلدها الثاني، والتقدير الذي لمسته في الخرطوم للإمارات ولقيادتها انعكاس لهذا الجهد المشترك». وأضاف: «زيارة ناجحة إلى السودان الشقيق حيث تشرفت بلقاء رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس الوزراء. ولمست تقديراً عميقاً للإمارات ومساندتها في هذه المرحلة بكل ما تحمله من تحديات».