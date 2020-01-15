شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والنصر جاهزان لموقعة النهائي الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تابع فريقا شباب الأهلي والنصر تحضيراتهما لمواجهتهما المرتقبة في نهائي كأس الخليج العربي الجمعة في استاد زعبيل بنادي الوصل، في الوقت الذي يحضر الناديان لأكبر حشد جماهيري.

وفي هذا الإطار وجه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي النصر بشراء التذاكر المخصصة لجماهير العميد، على أن توزع التذاكر عند بوابات الدخول يوم المباراة.

على خط آخر، عبر اللاعب التشيلي استيبان بافيز عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي كأس الخليج العربي بعد فوزه على العين بركلات الترجيح، خاصة في ظل العمل الجاد والاحترافي الذي قدمه «العميد» طوال الفترة الماضية تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف.

وقال بافيز: مستوى الفريق في تصاعد بعد كل مباراة، منذ التحاقي بالنادي كان طموحنا المنافسة على البطولات الثلاث التي نشارك فيها، لكننا رغم خروجنا من بطولة كأس رئيس الدولة، إلا أننا حققنا أول أهدافنا وهو الوصول إلى نهائي كأس الخليج العربي، وما زلنا في وضع جيد في المنافسة على الدوري، فالفارق بيننا وبين المتصدر شباب الأهلي هو ست نقاط فقط، نحن نقترب شيئاً فشيئاً من تحقيق طموحاتنا التي حددناها مع المدرب.

ودعا اللاعب بافيز جماهير العميد إلى أن تثق في اللاعبين وفي حرصهم على بذل أقصى ما لديهم في كل مباراة. وأضاف «أؤكد أننا سنقاتل للفوز بالنهائي، وأيضاً للوصول إلى أعلى ترتيب في الدوري».

أحلام كبيرة

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على خط آخر، أكد السويسري ديفيد مارياني لاعب شباب الأهلي أن شخصية وروح الفريق هي الوقود التي أوصلت فريقه إلى الفوز والتأهل للنهائي.

وقال مارياني «هذا أول نهائي في عام 2020، سعداء بوصولنا إلى المباراة النهائية في إحدى البطولات المهمة التي ننافس عليها هذا الموسم».وأضاف مارياني: «نتطلع إلى الفوز بالكأس أمام الحضور الكبير لجماهير شباب الأهلي في استاد زعبيل، نحرص دائماً على إسعادهم، يعلمون أننا سنقدم كل ما لدينا من القلب، فجميعنا لاعبين وجماهير متكاتفون لتحقيق أحلامنا هذا الموسم».

الهدافون

حملت بطولة كأس الخليج العربي منذ انطلاقتها موسم 2008-2009 العديد من الأرقام، وهنا أبرزها:

يتربع لاعب الوحدة سيبستيان تاجليبو على عرش هدافي بطولة كأس الخليج العربي برصيد 32 هدفاً، يليه ريكاردو دي أوليفيرا لاعب فريق الجزيرة والوصل السابق برصيد27 هدفاً ثم ماخيتي ديوب لاعب الظفرة وشباب الأهلي السابق برصيد 26 هدفاً، ويحل لوفانور لاعب شباب الأهلي وفابيو دي ليما لاعب الوصل في المركز الرابع بفارق هدف واحد عن صاحب المركز الثالث.

الأكثر مشاركة

يعد ياسر سالم الظنحاني لاعب نادي الفجيرة أكثر اللاعبين مشاركة في مسابقة كأس الخليج العربي منذ نسختها الأولى في موسم 2008-2009 برصيد 67 مباراة، 66 منها كلاعب أساسي، و9 مباريات احتياطي، و5858 دقيقة لعب، وسجل خلالها ثلاثة أهداف، وحصل على 8 بطاقات صفراوات، و3 بطاقات حمراوات، يليه زميله في الفريق حميد عبدالله عباس، بنفس إجمالي المباريات (67)، شارك أساسياً في 51 منها، واحتياطياً في 21، بزمن لعب يقدر ب 4769 دقيقة، وبرصيد أربعة أهداف.وحصل على 10 بطاقات صفراوات.

أما لاعب فريق النصر، هزاع سالم، فقد شارك حتى الآن في 67 مباراة أيضاً، لعب أساسياً في 56 منها، واحتياطيا في 19، لعب خلالها 4785 دقيقة، مسجلاً هدفين.