«النواب» يصوّت اليوم على إحالة اتهامات العزل إلى «الشيوخ»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يصوت مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون، اليوم الأربعاء، على قرار إحالة اتهامات رسمية، في إطار مساءلة الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، ليقترب بذلك خطوة أخرى نحو المحاكمة الوشيكة بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، في وقت أعلن عن تعرض شركة أوكرانية على صلة بالقضية إلى عمليات قرصنة روسية.

وأوضح عضو مجلس النواب هنري كويلار، أن نانسي بيلوسي رئيسة المجلس، قالت خلال اجتماع حزبي، إنها ستعلن أيضاً أسماء فريق «المديرين» الذين سيرأسون الادعاء في محاكمة ترامب التي فجرت اتهامات بممارسته ضغوطاً على أوكرانيا لبدء تحقيقات قد تضر بسمعة منافسه المحتمل الديمقراطي جو بايدن، ونجله هانتر. ويسمح تصويت اليوم لمجلس الشيوخ ببدء المحاكمة في وقت قريب قد يكون هذا الأسبوع. ولكن من المرجح ألّا يتم سماع المرافعات الاستهلالية قبل الأسبوع المقبل؛ لأن من المرجح أن تستغرق الأمور الشكلية مثل أداء الأعضاء اليمين عدة أيام بمجلس الشيوخ. وأجلت بيلوسي إحالة الاتهامات إلى مجلس الشيوخ، في محاولة لم تكلل بالنجاح لجعل زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل يوافق على ضم شهادات جديدة كان يمكن أن تلحق الضرر بترامب.

ويتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ ساحة ترامب، نظراً لعدم إبداء أي جمهوري تأييده لعزله، وهي خطوة تتطلب موافقة أغلبية الثلثين بالمجلس. وأبدى ماكونيل استعداده للتحرك بسرعة، وهو لا يخفي نيته في تبرئة ترامب، ورجح ماكونيل بدء محاكمة ترامب الثلاثاء المقبل. وبحسب قواعد عمل مجلس الشيوخ، تبدأ المحاكمة مع دخول فريق المدعين العامين من مجلس النواب إلى أروقة الكابيتول للالتحاق بمجلس الشيوخ، وتلاوة الاتهامين الموجهين إلى ترامب، اللذين أدّيا إلى التصويت على عزله في مجلس النواب.

وبعد ذلك يقسم رئيس المحكمة العليا الأمريكية، جون روبرتس، المكلف بموجب الدستور بالإشراف على المداولات، على لزوم «عدم الانحياز»، ثم يؤدي أعضاء الشيوخ المئة اليمين أمامه؛ ليكونوا قضاة ومحلفين في المحاكمة.

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ويدرك الديمقراطيون الذين لا يشغلون سوى 47 مقعداً من أصل مئة في مجلس الشيوخ، أنهم لا يحظون بأي فرصة لعزل الرئيس الذي يتطلب أغلبية الثلثين. لكنهم يأملون في أن تبرز المحاكمة معلومات محرجة لترامب. وأقر زعيمهم في مجلس الشيوخ تشاك شومر بأن «المحاكمة في مجلس الشيوخ ستتحول إلى مهزلة.. اجتماع متلفز من أجل محاكمة وهمية».

في سياق متصل، تعرضت شركة «بوريسما» الأوكرانية التي تقع في صلب قضية عزل ترامب، لعملية قرصنة روسية في الخريف، فيما كان الكونجرس يستمع إلى شهود حول القضية، على ما أوردت صحيفتان أمريكيتان، أمس الأول، نقلاً عن شركة متخصصة. وكان ترامب المتهم بتجميد 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، طالب كييف بفتح تحقيق بشأن بايدن ونجله هانتر، باعتبارهما ضالعين في «فساد» في أوكرانيا؛ حيث شارك هانتر في إدارة مجموعة «بوريسما» للغاز.

وذكرت «نيويورك تايمز»، و«وول ستريت جورنال» استناداً إلى تقرير أصدرته شركة «آريا 1» المتخصصة في مكافحة القرصنة، أن قراصنة على ارتباط بالاستخبارات الروسية هاجموا «بوريسما» في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأشارت «آريا 1» إلى أن الهجوم كان «ناجحاً»، وأن الوسائل المستخدمة للقرصنة شبيهة جداً بتلك التي استخدمت لقرصنة البريد الإلكتروني لمسؤولين ديمقراطيين، خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.(أ ف ب) (وكالات)