حبيب الصايغ «الشخصية المكرمة» فـي «الجبـل الثقـافـي» بـالفجيـرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مهرجان الجبل الثقافي الذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن الأديب الراحل حبيب الصايغ هو الشخصية المكرمة في الدورة الثانية من المهرجان المقررة إقامته يومي 16 و17 يناير الحالي، تحت شعار «حوار الطبيعة والإنسان».

وقال خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية «يأتي اختيار الأديب حبيب الصايغ» الشخصية المكرمة «في الدورة الجديدة للمهرجان، وفاء وتكريماً لذكراه، واحتفاء بما أثرى به الأدب والثقافة والصحافة العربية من فكر وشعر على المستويين المحلي والعربي».

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من جانبها أوضحت سليمة المزروعي مديرة المهرجان، أن حفل تكريم الراحل حبيب الصايغ يتضمن ورقة عمل يقدمها المفكر الإماراتي الدكتور يوسف الحسن، تتناول حياة الراحل وسيرته وإنجازاته الأدبية والثقافية، إضافة إلى قراءة مجموعة من قصائد الصايغ بصوت الشاعرة الهنوف محمد رئيسة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، نائبة الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

وقالت إن أنشطة المهرجان ستكون بطابع متجدد، يشارك فيها نخبة من الأدباء والشعراء والفنانين العرب والأجانب، وهم الدكتورة بروين حبيب، ومحمود نور، وأحمد العسم، والدكتور شاكر نوري، وناصر عراق، وعبدالله الهامور، وسلمى الحفيتي، والشاعر الهندي في تي في داموداران، وإياد المريسي، والدكتور مصطفى عزت الهبرة، وإيمان البهنسي، وفاخرة بن داغر، وسعيد محبوب، ومحمد حسن المرزوقي، وأمل إسماعيل، وكلثم الفلاسي، والشاعرة العمانية وفاء سالم، وحمدة العوضي، ومعتز قطينة، ومحمد جاسم وآمنة باروت، وعلي الحمادي، وسعيد حريز الشحي، ومريم الشحي، وحليمة اليماحي.

وأضافت أن المهرجان يستضيف العمل المسرحي «صدأ» لمسرح دبا الفجيرة، وهو من تأليف أحمد عبدالله راشد وإخراج إبراهيم القحومي ويشارك في التمثيل أيمن الخديم وعبدالله علي الخديم، لافتة إلى أن المهرجان سيختتم فعالياته بحفل غنائي يحييه الفنان الإماراتي هزاع الظنحاني.(وام)