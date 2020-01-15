الأوروبيون يفعّلون آلية تسوية لإلزام إيران باحترام «النووي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باشرت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) آلية تسوية للخلافات ينصّ عليها الاتفاق، بهدف إلزام طهران بالعودة إلى احترام تعهداتها، وفق ما أعلن وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك، فيما ذكرت الخارجية الإيرانية، أن طهران أبلغت الدول الأوروبية في وقت سابق بتداعيات تفعيل آلية حل الخلافات في الاتفاق النووي، في حين أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن استعداده لاستبدال الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بنصّ آخر جديد بالتفاوض مع دونالد ترامب

وقال الوزراء إن «دولنا الثلاث لا تنضمّ إلى الحملة الهادفة إلى ممارسة ضغوط قصوى على إيران» ملمحين بذلك إلى عدم رغبتهم في اتباع سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة. وقد يؤدي إطلاق آلية تسوية الخلافات التي هددت بها باريس منذ أسابيع عدة، في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة. إلا أن الأوروبيين لا يريدون «تسريع الانتقال» إلى عقوبات إنما ممارسة ضغوط على إيران لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015.

وقال وزراء الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب «نعمل بنيّة حسنة والهدف الأساسي هو الحفاظ على الاتفاق مع أمل صادق بالتوصل إلى حلّ للخروج من المأزق بواسطة الحوار الدبلوماسي البناء، مع البقاء في إطاره». وأضافوا «نأمل في إعادة إيران إلى الاحترام الكامل لتعهداتها بموجب الاتفاق». وكرر الأوروبيون تمسكهم بالنصّ رافضين دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الانسحاب من الاتفاق.

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ووجهت إيران تحذيراً لبريطانيا وألمانيا وفرنسا، قائلة إنها سترد بحزم وبشكل مناسب على أي إجراءات غير بناءة أو سوء نوايا فيما يخص الاتفاق النووي.

وأشارت إلى أنه في حال أرادت الدول الأوروبية استغلال آلية فض النزاع لتحقيق أهداف خاصة، «فعليها تحمل تداعيات ذلك».

من جهته، أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المكلّف الإشراف على آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني، أن الحفاظ على الاتفاق المبرم عام 2015 «مهمّ اليوم أكثر من أي وقت مضى». وأضاف أن «آلية تسوية الخلافات (التي باشرها الأوروبيون) تتطلب جهوداً مكثفة ونية حسنة من جانب الجميع. بصفتي منسقا، أنتظر من الأطراف المشاركة في الاتفاق أن تتناول الآلية بهذه الذهنية».

غير أن رئيس الوزراء البريطاني أعرب، أمس، عن استعداده لاستبدال الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بنصّ آخر جديد يريده دونالد ترامب، معتبراً أن الرئيس الأمريكي «مفاوض ممتاز». وقال جونسون لشبكة «بي بي سي» إن «الرئيس ترامب مفاوض ممتاز... لنعمل معاً من أجل استبدال (الاتفاق النووي) باتفاق ترامب» مشيراً إلا أن ذلك سيكون «طريقة جديدة للمضي قدماً». (وكالات)