140 قتيلاً في عواصف ثلجية عاتية تجتاح آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسببت العواصف الثلجية والفيضانات التي اجتاحت مؤخراً دولاً آسيوية، في مقتل أكثر من 140 شخصاً، في باكستان وأفغانستان، والهند وإيران، خلال الأيام الماضية، فيما لا يزال هناك عدد من المفقودين، وتحاول السلطات جاهدة الوصول إلى الأشخاص العالقين بسبب التساقط الكثيف للثلوج، وسط توقعات باستمرار الطقس العاصف.

وقتل 93 شخصاً على الأقل، وجرح عشرات في أنحاء باكستان، فيما لا يزال هناك مفقودون بسبب حوادث متصلة بسوء حالة الطقس، وقتل 39 شخصاً وجرح 60 آخرون في أفغانستان المجاورة بحسب مسؤولين. وتتوقع الأرصاد الجوية استمرار الطقس العاصف واشتداده خلال الأيام المقبلة. وكانت كشمير الباكستانية الأكثر تضرراً مع مقتل 55 شخصاً في الأيام الأخيرة، بحسب بيان لإدارة الكوارث في الولاية التي أشارت إلى مصرع 19 شخصاً على الأقل، وفقدان عشرة آخرين في وادي نيلوم وحده، حيث أدى تساقط الثلوج بغزارة إلى انهيار أرضي.

وقال مسؤول إداري عن الوادي المجاور لولاية كشمير الهندية راجا شاهد: إن 58 شخصاً لقوا حتفهم، وجرح 47 آخرون في انهيارات ثلجية أدت إلى تدمير أو الإضرار بأكثر من 150 منزلاً ومتجراً..

وأوضحت إدارة الكوارث المحلية: إن أغلبية الذين قتلوا من النساء والأطفال، مشيرة إلى سقوط 17 جريحاً، وسط توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا، مع تعذر الوضوع إلى المناطق المعزولة. ونشرت السلطات الباكستانية قوات شبه عسكرية لإنقاذ مئات الأشخاص في منطقة كان مهترزاي.

Advertisements

وفي أفغانستان المجاورة، أكدت مصلحة إدارة الكوارث الطبيعية أن أغلبية الأضرار حصلت بعدما انهارت سقوف المنازل بسبب تساقط الثلوج والأمطار بكثافة. وأضافت أن أكثر من 300 منزل في الولايات الشرقية والغربية تضرروا. والمناطق الأكثر تضرراً كانت ولايات قندهار وهلمند وزابل وهرات. وفي هرات، قتل سبعة أشخاص، وكلهم أفراد من نفس العائلة بينهم أطفال.

وفي إيران، تسببت الفيضانات في مصرع ثلاثة أشخاص جنوبي البلاد، بعدما عزلت مياه الأمطار مئات القرى. واستخدمت فرق الإنقاذ زوارق ومروحيات لنقل المساعدات، بعدما قطعت المياه الطرق المؤدية إلى المناطق السكنية في محافظات هرمزكان وكرمان وسيستان بلوشستان.

وأوضحت سلطات سيستان بلوشستان، أنها لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى مدينة قصر قند وأربعين قرية مجاورة لها بالقرب من نهر فاضت مياهه في المحافظة. وتأثرت 150 قرية بسبب الفيضانات، وآلاف المنازل دمرت أو تضررت في المحافظة الواقعة جنوب شرقي إيران.

وفي الهند، أكدت مصادر عسكرية، أمس، أن ثلاثة جنود من الجيش، وخمسة مدنيين لقوا مصرعهم في انهيارات جليدية منفصلة في إقليم جامو وكشمير. (وكالات)