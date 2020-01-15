البدري يشعل أزمة بين اتحاد جدة والترجي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

عاد الأهلي جدة لسكة الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه على ضيفه أبها 3-1 على ملعب الجوهرة المشعة في ختام الجولة 14.

وقفز الفريق الجداوي للمركز الثالث برصيد 26 نقطة متقدماً على الرائد بفارق الأهداف، في حين بقي أبها على 23 نقطة وتوقفت سلسلة انتصاراته بعد أربعة انتصارات متتالية.

يدين الفريق الأهلاوي بفوزه لنجميه ديجانيني وعمر السومة، حيث افتتح الأول باب التسجيل في الدقيقة 19 وأضاف الثاني هدفين «35 و83» والهدف الثاني جاء من نقطة الجزاء بينما سجل المدغشقري فاتيما اندرياتسيما هدف أبها الوحيد.

على صعيد الانتقالات الشتوية، يترقب أنصار اتحاد جدة الفصل الأخير في ملف التعاقد مع التونسي أنيس البدري الذي تؤكد التقارير أنه وصل إلى جدة للتوقيع للاتحاد، في حين أصدر ناديه الترجي التونسي بياناً وصفه «بالبلاغ» أنه على علم بسفر اللاعب للتوقيع مع أحد الأندية السعودية مؤكداً التصعيد القانوني بحال تم التعاقد مع البدري الذي يرتبط بعقد سار مع الترجي حتى الآن.

ولم يسم النادي التونسي نادي الاتحاد بعينه بيد أنه قال: تلقينا عرضين من ناد سعودي بقيمة 200 ألف دولار ثم 500 ألف دولار لكننا رفضنا من أجل الحصول على القيمة العادلة وأيضاً الضمانات الزمنية لاستلام المبلغ.

إلى ذلك قدم «الإتي» مدافعه البرازيلي برونو أوفيني قادماً من الوكرة القطري، وسبق لبرونو اللعب للنصر السعودي ثلاثة أعوام كان آخرها الموسم الماضي. من جانبه، أعلن الفيصلي تعاقده مع الجناح البرازيلي جيليرمي أوغستو لموسمين بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية، ووافق النادي على إعارة مدافعه عوض خريص لمصلحة العدالة.

على خط آخر فتح الهلال ومتوسط ميدانه البرازيلي كارلوس ادواردو خط التفاهم على تجديد عقد الأخير الذي ينتهي بنهاية الموسم، وأفادت تقارير أن بطل آسيا عرض على اللاعب التجديد لعام مع أفضلية التجديد بيد أن أدواردو يرغب في عامين.