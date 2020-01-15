إشكالات توظيف الموسيقى و«مسرحة المكان» في ندوتين

رصدَ الأكاديمي د. محمد واصف، إشكالات توظيف الموسيقى في تجربة فرقة «على الخشب» الأردنية، فيما قدّم المخرج المصري انتصار عبد الفتاح محور «مسرحة المكان» في ندوتين أمس الثلاثاء ضمن المؤتمر الفكري في مهرجان المسرح العربي.

توقف واصف في الندوة الأولى عند مصطلحات غير دقيقة لا تفرق بين «الضرب» على الإيقاع و«النقر» على آلات وترية متسائلاً عن استخدام عبارة «سياق مطوّر» على مستوى الكلمة واللحن والتوزيع للانسجام مع الدراما في العروض المسرحية.

وذكر واصف أنه من الخطأ التعامل مع أغلب أغاني الفلكلور الشعبي على مقام «الهزام»، كما ورد في بيان الفرقة لأن مقامي البياتي و«الراست» الأكثر حضوراً في هذا النطاق. وحلل واصف بمساءلة علمية متخصصة جدوى اعتماد الموسيقى والغناء في أعمال الفرقة، معتبراً الموسيقى في مسرحية «أوبرا القروش الثلاثة» كانت بعيدة عن بعض المواقف الدرامية.

واعتبر واصف أن الموسيقى في أعمال لاحقة للفرقة آخرها «هاملت بعد حين» حققت نضوجاً لافتاً.

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وقدّم زيد خليل مصطفى، مخرج وأحد مؤسسي فرقة «على الخشب» أمثلة عملية حيّة بمشاركة ممثلين في كيفية بناء الحوار الدرامي انطلاقاً من الإيقاع واختزال الحوار عبر الموسيقى.

وفصّل انتصار عبد الفتاح في الندوة الثانية محاور عدّة ل«مسرحة المكان» و«سينوغرافية الصورة» في تجاربه المسرحية مقدماً طرحاً عملياً لذلك.

وقدّم عبد الفتاح نماذج اعتمدها في مفهوم «صوفية التشكيل المسرحي والصوتي» بينها تجربة «طبول فاوست» لافتاً إلى اعتماده «مسرحة» متحف النوبة وترسيخ مفهوم النحت في الفراغ المسرحي في تجربة «راهب الأحجار».

وبيّن آلية تنفيذه «مسرح العربة الشعبية» و«مسرحة الأسواق الشعبية» وتكريس لتراث الموسيقي وفنون الفرجة في أعماله مع عرض مقاطع من اللوحات على الشاشة.

وأشار عبد الفتاح إلى فلسفة مشروع «مسرح الحقيبة» الذي يواصل تقديمه في مصر منذ سنوات، مرتكزاً على الترحال من معنى لآخر ومن ثقافة إلى أخرى لتأكيد التواصل بين الثقافات وإيجاد لغة مشتركة تسهم في بناء الإنسان بمفهوم قابل للتطبيق في كل مكان خلاصته أن الثقافة لغة إنسانية واحدة.