شكرا لقرائتكم خبر عن «فرنج الشارقة» ينطلق غداً في 4 وجهات لـ «شروق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف جزيرة النور سبعة عروض من مهرجان «فرنج الشارقة»، الحدث الترفيهي الفني الأكبر من نوعه على مستوى الإمارة، والذي ينطلق غداً، ويستمر حتى 1 فبراير المقبل.

وتعدّ الجزيرة واحدة من أربع وجهات ستحتضن فعاليات المهرجان وعروضه المختلفة، التي تشمل المسرح والموسيقى والدمى، وألعاب السحر والخفة، واللوحات الراقصة والفقرات التفاعلية، وتُشرف هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، على تقديم المهرجان بشراكة مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة.

زوار جزيرة النور على موعد مع عرض «هاتش»، الذي يُقدّمه سيرك «فيدجيت فيت دانس كومباني»، القادم من إيرلندا، بمزيج متناغم من الموسيقى والكوميديا والمسرح والرقص الحديث والرقص الهوائي البهلواني؛ ويتناول قصة يرقتين صغيرتين، ورحلتهما نحو الطيران بعد أن تصبح إحداهما عثّة، والثانية فراشة، ويجمع العرض بين ورش العمل الحِرَفية، واللغة والرقصات الإيرلندية، في قصة تناسب الأطفال من الفئة العمرية 4 إلى 10 أعوام، وعائلاتهم.

وفي عرض «ماكسويل خبير الفقاعات»، يجمع الفنان ماكسويل جراهام بين العلم والفنّ، بتناغم وسلاسة لتقديم تجربة حسية، إذ يضع الأعاصير والمكعبات والأشخاص، وحتى النار، داخل الفقاعات، ويتيح لأفراد الجمهور فرصة المشاركة في العرض الذي صوّت له الجمهور لينال لقب «العرض الأفضل في مهرجان الفنون الإفريقية الوطنية». أما «بوب رجل الفقاعات المدهش»، فيتميز بأجواء مفعمة بالمرح والحيوية، تُبهج الأطفال من كل الأعمار، بعد أن يضعهم الفنان بوب إيدي داخل فقاعات. ويُقدّم الفنان بريندان بيل، عرض «هوكاس بوكاس»، المملوء بالخدع الذهنية والعقلية وفقرات قراءة الأفكار المشوّقة، إضافة إلى الخدع السحرية التقليدية الأخرى. فيما يقرأ الكاتبان دانيال بيشوف، وروب فان فورين، من جنوب إفريقيا، مؤلفا سلسلة كتب «فلورنس آند واتسون»، قصصاً من كتبهما، في الهواء الطلق مع أقنعة الحيوانات الإفريقية الجميلة المزيّنة بالخرز، إضافة إلى الأغاني وغيرها من الأنشطة الممتعة.

ويقدم المغني والمؤلف وعازف الجيتار الأسترالي جايمي ماكداويل، مجموعة من أغانيه، في عرض «آور كيد»، كما يروي للجمهور عدداً من القصص الأسترالية الُملهِمَة، المصحوبة بالألحان العذبة. ومن الدنمارك، يحطّ عرض «الجنية الذهبية»، ليقدّم فقرات ساحرة للجماهير، فيما يُتيح عرض «الفنان المسافر» القادم من اسكتلندا، فرصةً لالتقاط صور الجماهير والمارة ورسمها، ويبحث في جمالياتها، والخصائص المضحكة للوجه الإنساني، وما وراءه.

وقال محمود راشد السويدي، مدير وجهات المنطقة الوسطى والشرقية في (شروق): اخترنا جزيرة النور، كواحدة من الوجهات الحاضنة لفعاليات مهرجان فرنج الشارقة لأنها وجهة مثالية للعائلات والأطفال واليافعين، وإضافة إلى المنطقة المُخصّصة للعروض، يتم تقديم بعض الفقرات في حدائق الجزيرة ومناطقها الخارجية، لتوفير تجربة تفاعلية حيوية للزوار.