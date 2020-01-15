49 جهة تشارك في ملتقى خدمات حكومة المستقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، فعاليات «ملتقى خدمات حكومة المستقبل» الذي تنظمه إدارة إسعاد المتعاملين بالإدارة العامة للسعادة، في إطار برنامج وزارة الداخلية للسعادة وجودة الحياة ضمن فعاليات دبلوم إسعاد المتعاملين الدفعة الخامسة 2019، في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي بدبي.

حضر الملتقى، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام في وزارة الداخلية، والعميد الدكتور أحمد السويدي من وزارة الدفاع، وخالد ناصر الريسي مستشار مكتب وزير العدل، والمديرون العامون، ومديرو الإدارات، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، وممثلو عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وأكاديمية اتصالات بدبي.

وشارك في الملتقى ممثلون عن 49 جهة حكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتم خلاله تقديم ورقة عمل في الجلسة الأولى بعنوان «ملامح مستقبل الخدمات الحكومية» قدمها محمد بن طليعة مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكومية بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وورقة عمل في الجلسة الثانية تناولت موضوع «الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية»، قدمها الدكتور عبدالرحمن المحمود مستشار مكتب الذكاء الاصطناعي.

وقال العقيد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة في وزارة الداخلية - في كلمته خلال الافتتاح - إن هذا الملتقى يأتي ضمن فعاليات برنامج الدفعة الخامسة من دبلوم إسعاد المتعاملين الذي يعد واحداً من أهم المبادرات الأساسية في برنامج وزارة الداخلية للسعادة وجودة الحياة، وبالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء ومكتب الذكاء الاصطناعي، ووفقاً لرؤية حكومتنا الرشيدة باستشراف الخدمات الحكومية المستقبلية لتوفير خدمات شخصية استباقية تحقق أعلى معدلات السعادة وجودة الحياة لمجتمع دولة الإمارات. (وام)