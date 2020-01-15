تفعيل الضبط الآلي لعدم ترك مسافة كافية على طرق أبوظبي اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء



تفعّل شرطة أبوظبي اليوم، الضبط الآلي للسائقين غير الملتزمين بترك مسافة كافية بين المركبات على الطرق، وسيُضبط المخالفون بالمنظومة الذكية وأجهزة «الرادار الثابتة».

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري، مدير مديرية المرور والدوريات، أن شرطة أبوظبي، ستنفذ حملة توعية وضبط مروري للحد من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض السائقين، بالاقتراب الشديد من المركبة الأماميّة، وإرباك السائقين وإجبارهم على الخروج من مسارهم، ما يشكل خطورة بالغة تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة.

ويتزامن مع حملة التوعية حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفين وتطبيق المادة «52» من قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم «178» لسنة 2017 على السائقين المخالفين «بعدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية»، المتمثل في غرامة مالية قدرها 400 درهم، و 4 نقاط مرورية على سائق المركبة، مضيفاً أن شرطة أبوظبي ستبدأ بإرسال رسائل نصية هاتفية لإشعار السائقين غير الملتزمين، وتحذيرهم من تطبيق الغرامة المنصوص عليها في حال تكرار المخالفة.

وذكر الحميري أن الحملة تشمل تكثيف التوعية المرورية للسائقين بخمس لغات، عبر وسائل الإعلام وحسابات التواصل لشرطة أبوظبي، وصولاً إلى أكبر شريحة وتثقيفهم بالعواقب الوخيمة التي تترتب على عدم الالتزام بقوانين المرور.

وتبث شرطة أبوظبي، عبر حساباتها على مواقع التواصل، فيديوهات لمخالفات وحوادث مرورية حقيقية وقعت على طرق الإمارة، عبر مبادرة «لكم التعليق»، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، للتوعية بخطورة عدم ترك مسافة كافية.