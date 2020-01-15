شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تعليق الرحلات الجوية بمطار الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الشركة القابضة لمطارات السودان ومطار الخرطوم الدولى، بتمديد تعليق الرحلات الجوية بمطار الخرطوم الدولى، الذي كان مقررا أن ينتهى مساء الثلاثاء.
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن محمد المهدى نصر عابدون، مدير إدارة الاعلام بمطار الخرطوم، أن التمديد تم لمزيد من الاحترازات الأمنية ولضمان سلامة الملاحة الجوية.
كانت سلطة الطيران المدني فى السودان ، إغلاق الملاحة الجوية بمطار الخرطوم مؤقتا، لعدة ساعات خلال أمس الثلاثاء .
وقال عبد الحافظ عبد الرحيم الناطق الرسمي لسلطة الطيران المدني، في تصريح، إن الإغلاق يشمل هبوط وإقلاع الطائرات، لافتا إلى أن الإغلاق من المقرر أن ينتهي مساء اليوم.
وأوضح أن القرار اتخذ بعد التنسيق بين هيئة الطيران المدني، والشركة القابضة لمطارات السودان، ومطار الخرطوم، وتم إخطار هيئات الطيران الدولية ، وذلك بهدف ضمان سلامة الملاحة الجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر تمديد تعليق الرحلات الجوية بمطار الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.