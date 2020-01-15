شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تعليق الرحلات الجوية بمطار الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الشركة القابضة لمطارات السودان ومطار الخرطوم الدولى، بتمديد تعليق الرحلات الجوية بمطار الخرطوم الدولى، الذي كان مقررا أن ينتهى مساء الثلاثاء.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن محمد المهدى نصر عابدون، مدير إدارة الاعلام بمطار الخرطوم، أن التمديد تم لمزيد من الاحترازات الأمنية ولضمان سلامة الملاحة الجوية. Advertisements

كانت سلطة الطيران المدني فى السودان ، إغلاق الملاحة الجوية بمطار الخرطوم مؤقتا، لعدة ساعات خلال أمس الثلاثاء .

وقال عبد الحافظ عبد الرحيم الناطق الرسمي لسلطة الطيران المدني، في تصريح، إن الإغلاق يشمل هبوط وإقلاع الطائرات، لافتا إلى أن الإغلاق من المقرر أن ينتهي مساء اليوم.

وأوضح أن القرار اتخذ بعد التنسيق بين هيئة الطيران المدني، والشركة القابضة لمطارات السودان، ومطار الخرطوم، وتم إخطار هيئات الطيران الدولية ، وذلك بهدف ضمان سلامة الملاحة الجوية.