شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يلتقى مسؤولين أوروبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الملك عبدالله الثانى ملك الأردن ، اليوم، فى العاصمة البلجيكية بروكسل، أعضاء مجلس حلف شمال الأطلسى (الناتو)، المكون من سفراء دول الحلف.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء - بحسب بيان صحفى أردنى - بحث سبل توسيع التعاون المشترك فى المجالات العسكرية والأمنية والتدريب ومكافحة الإرهاب، والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط.

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كما التقى ملك الأردن ، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الفريق أول مارك ميلى، ورئيس أركان الدفاع البريطانى الفريق الأول الركن السير نيكولاس كارتر، كلا على حدة، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون الدفاعى بين الأردن وبلديهما.

كان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، أكد ،الأثنين، أن بلاده تقوم بدورها التاريخى والدينى فى حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، مشددا على ضرورة التصدى لأى محاولات من شأنها تغيير الوضع التاريخى والقانونى فى المدينة المقدسة أو المساس بهويتها، جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردنى لرئيس أساقفة كانتربرى ورئيس كنائس الأنجليكان فى العالم المطران جستين ويلبى ورؤساء الكنائس الأنجليكانية فى العالم الذين يعقدون اجتماعاتهم فى الأردن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وشدد الملك عبدالله الثانى، خلال اللقاء الذى تناول الدور الذى يقوم به الأردن فى تعزيز قيم الحوار والتسامح والتآخى بين الأديان ، على أن المسيحيين مكون أصيل وجزء لا يتجزأ من نسيج المنطقة.