شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط هجوم لداعش الإرهابى بمحافظة صلاح الدين العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن محافظ صلاح الدين العراقية عمار الجبوري امس الثلاثاء أن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي استهدفوا نقطة مرابطة امنية، مبينا أنه تم التصدي وإحباط الهجوم.

وقال الجبوري - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" إن "عناصر من تنظيم داعش هاجموا نقطة مرابطة تابعة للفوج الرابع بشرطة صلاح الدين في المحافظة، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح"، مضيفا أنه تم التصدي للهجوم الإرهابي وإحباطه وتكبيد التنظيم خسائر فادحة.

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