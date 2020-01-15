جمعيات تركية تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لإدلب

مانيسا / الخليج 365

تواصل جمعيات ومنظمات تركية، إرسال مساعداتها الإنسانية وتقديم الدعم للمحتاجين، في مدينة إدلب شمالي سوريا.

فقد انطلقت الثلاثاء، 6 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية من 3 ولايات تركية، هي "أفيون قره حصار" (وسط غرب)، و"قرامان" (وسط)، ومانيسا (غرب).

وأوضح مراسل الخليج 365، أن بلدية "يونس إمره" التابعة لولاية مانسيا، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH"، أرسلت شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية والبطانيات.

كما أرسلت منصة المجتمع المدني في ولاية قرامان، 3 شاحنات محملة بمساعدات لسكان إدلب.

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وأوضح رئيس المنصة يونس أوزدمير، للأناضول، أنهم أرسلوا شاحنتين محملتين بالطحين، وأخرى بمستلزمات طبية، مؤكدا مواصلتهم إيصال المساعدات العاجلة للمتضررين.

من جهتها، أرسلت جمعية الهلال الأحمر التركية في ولاية أفيون قره حصار، شاحنة مساعدات محملة بالطحين لنازحي إدلب في مدينة عفرين.

وتكافح العائلات التي اضطرت إلى النزوح نحو عفرين جراء هجمات نظام الأسد وروسيا، من أجل البقاء في ظل ظروف الطقس القاسية بالمخيمات.

وينتظر السوريون النازحون مد يد العون لهم لتزويدهم بالاحتياجات الأساسية، في ظل ظروفهم الصعبة التي يعيشونها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.