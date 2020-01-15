وزير مغربي: ترميم المساجد سيتوقف ما لم نحصل على التمويل اللازم

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، الثلاثاء، أنها ستضطر إلى توقيف عملية ترميم المساجد في البلاد ما لم تحصل على الميزانية المطلوبة.

وقال وزير الأوقاف أحمد التوفيق، لدى إجابته عن أسئلة برلمانيين في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بمجلس النواب)، إن المغرب "يتوفر على أزيد من 52 ألف مسجد".

وأضاف أن هذه المساجد "مقامة على مساحة تقدر بنحو 8 ملايين و500 ألف متر مربع".

وأوضح التوفيق، أن وزارته "طلبت ميزانية بنحو مليار درهم (104 ملايين دولار) خلال السنتين المقبلتين، من أجل ترميم وإصلاح عدد من المساجد والمؤسسات التابعة للوزارة".

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وشدد على أن وزارته "ستضطر إلى توقيف عملية الترميم ما لم تحصل على هذه الميزانية".

وبين الوزير أن "عملية ترميم المساجد بدأت منذ 2011، حيث تم إغلاق 3238 مسجدا، من أجل ترميمها".

وذكر أن وزارته "رممت نحو 1034 من إجمالي هذه المساجد التي أغلقت، في حين توجد 459 قيد الترميم".

أما باقي المساجد فهي بحاجة إلى مليار درهم من أجل ترميمها وإصلاحها، أو إعادة بنائها من جديد، بحسب الوزير نفسه.

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