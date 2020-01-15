عاهل الأردن يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية المستجدات الإقليمية

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، خصوصا الاقتصادية، إضافة إلى آخر المستجدات إقليميا ودوليا.

وجرى اللقاء في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، ضمن جولة أوروبية غير محددة المدة، بدأها ملك الأردن، الإثنين، تشمل بلجيكا وفرنسا.

ووفق بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت الخليج 365 نسخة منه، تم خلال اللقاء بحث الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي، والتنسيق بين الأردن والاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.

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وبحسب المصدر ذاته، تم تأكيد ضرورة تكثيف المساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وأكد الملك عبد الله، ضرورة خفض التوتر في المنطقة، وتجنيبها أي تهديد لأمنها واستقرارها، مشددا في هذا السياق، على أهمية دور الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أعربت فون دير لاين، عن تقديرها لدور الأردن بقيادة الملك عبد الله، في استضافة وتحمل أعباء اللاجئين.

ويأتي اجتماع ملك الأردن مع فون دير لاين، بعد سلسلة لقاءات أجراها مع عدد من المسؤولين الأوروبيين في بلجيكا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.