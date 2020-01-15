عقيلة صالح يعلن انهيار الهدنة في طربلس

طرابلس/ الخليج 365

أعلن رئيس مجلس برلمان طبرق (شرق)، عقيلة صالح، مساء الثلاثاء، انهيار وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس واستمرار القتال.

وقال صالح في تصريحات صحفية نقلها مراسل الخليج 365 إن "الموافقة على وقف إطلاق النار جاءت احتراما لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف صالح أن "التدخل التركي في ليبيا سبب تأخير حسم معركة استعادة العاصمة طرابلس".

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، خرق مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لوقف إطلاق النار لليوم الثالث على التوالي.وقال المتحدث باسم القوات الحكومية الليبية محمد قنونو، في الإيجاز الصحفي اليومي بالمركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" العسكرية،، إن "عصابات حفتر أطلقت بعض القذائف عشوائيا خلف خطوطنا باتجاه الأحياء السكنية في محوري الرملة وصلاح الدين، جنوبي طرابلس".

وأشار إلى أن قوات حكومة الوفاق ردت على مصادر النيران.

وفي كلمته، الثلاثاء، أمام كتلة حزبه النيابية في البرلمان، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ "حفتر وافق في بادئ الأمر على اتفاق الهدنة في ليبيا، ثمّ فرّ هاربا من موسكو دون أن يوقع".

وأكد أردوغان أنّه "لو لم تتدخل تركيا لكان الانقلابي حفتر سيستولي على كامل البلاد".

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