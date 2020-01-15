وزير الدفاع السوداني يشيد بالتعاون العسكري مع تركيا

الخرطوم / الخليج 365
أشاد وزير الدفاع السوداني، جمال الدين عمر، الثلاثاء، بمستوى التعاون العسكري المشترك في مختلف مجالات التدريب والتأهيل، بين بلاده وتركيا.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالملحق العسكرى التركي في الخرطوم، العقيد أغوزخان أونجول، بمكتبه في مقر الوزارة بالخرطوم، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وذكرت الوكالة أن عمر تقدم بالشكر إلى القيادة التركية، لتقديمهم التعازى في ضحايا طائرة "أنتونوف 12" التي سقطت بعد إقلاعها من مطار "الجنينة"، مطلع يناير الجاري.
وفي 2 يناير/كانون ثاني الجاري، أعلن الجيش السوداني، سقوط طائرة عسكرية بولاية غرب دارفور غربي البلاد، ومقتل 18راكبا بينهم 4 أطفال.
وعبر وزير الدفاع، للملحق العسكري التركي، عن اعتزاز السودان بعلاقاته التاريخية مع الجانب التركي .
وأكد الوزير السوداني على أهمية إنفاذ البروتوكول المشترك بين الجيشين للاستفادة من التطور التقني والتكنولوجي التركي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين .
بدوره، أكد الملحق العسكري التركي، أنه سوف يعمل على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري المشترك، بما يحقق المصلحة العليا للبلدين.
وتشهد العلاقات بين تركيا والسودان تطورا لافتا منذ نحو عقدين، مع وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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