مايكروسوفت “شريك التحول الرقمي” للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلنت “مايكروسوفت العربية” عن مشاركتها في المؤتمر الدولي الثاني عشر لتكنولوجيا البترول (IPTC)، كشريك للتحول الرقمي، والذي تستضيفه شركة “أرامكو السعودية” في مركز الظهران للمعارض بمدينة الظهران خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، ويهدف إلى نشر أفضل القدرات الرقمية، والممارسات الجديدة والحالية لقطاعي “النفط والغاز”، الرامية إلى التاكيد على أهميه سلسلة القيمة وتعظيم قيمه الأصول، المرتبطة بهذين القطاعين الحيويين.

وسيشهد المؤتمر حضور عدد من وزراء الطاقة الإقليميين، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، وصناع القرار في مجال الطاقة من مختلف أنحاء العالم، وكبار المديرين التنفيذيين في شركات النفط الدولية والوطنية.

وأشار رئيس شركة مايكروسوفت العربية، المهندس ثامر الحربي ، على أن اختيار مايكروسوفت من قبل أهم المؤتمرات المتعلقة بتكنولوجيا النفط والصناعات البترولية، تأكيد على دورها المحوري في رقمنة أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم، خاصة في ظل توجه المملكة العربية السعودية على إدراج التحول الرقمي في صناعتها النفطية من خلال “أرامكو السعودية”، وهو ما يتقاطع مع مستهدفات برنامج رؤية 2030 ، والمتعلق بتطوير “الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية”.

ودعا الحربي، ممثلي صناعة النفط والغاز المشاركين في المؤتمر والمعرض المصاحب له، للاستفادة من تطبيقات شركة مايكر وسوفت العربية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحوّل الرقمي المصاحب لها، مشيرًا إلى أن ذلك سيساعدها على استشراف المستقبل بما يتعلق بتوقعات حول عملية الإنتاج، وتحديد أولوياتها، وإدارة المكامن بشكلٍ مستدام، والوفاء بالتزاماتها مع عملائها.

ومن جهته أكد المدير الإقليمي للطاقة والتصنيع لدى مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا، عمر صالح، إلى أن شراكتهم مع المؤتمر الدولي الثاني عشر لتكنولوجيا البترول (IPTC) سيبرز القدرات الرقمية والقيادة السحابية للشركة في صناعة النفط والغاز، وأضاف قائلًا :” إن هناك مجموعة من التجارب الناحجة في هذا الإطار مع عدد من الشركاء المتخصصين في هذه الصناعة الحيوية”.

وبين صالح، بأن المؤتمر يعد فرصة عالمية لمناقشة موضوعات واتجاهات الصناعة، وتبادل الخبرات والتجارب، وتقديم أحدث تقنيات وابتكارات مايكروسوفت التي أثببت قدرتها الرقمية على تحفيز صناعة قطاع الطاقة”.

و الجدير بالذكر أن مايكروسوفت العربية – باعتبارها راعي التحول الرقمي للحدث- ستستضيف جميع الجلسات التقنية الرقمية عبر ((ePosters و التي ستسمح للمشاركين في المؤتمر بتحميل ملصق المؤتمر إلى الملصقات الإلكترونية، ومكتبة الملصقات العلمية على الإنترنت، ومن ثم مشاركتها مع العامة، من خلال توفير مكتبة مفتوحة الوصول.

يذكر أن عدد المشاركين في المؤتمر الدولي الثاني عشر للتكنولوجيا البترولية (IPTC)، أكثر من 8000 مشارك وزائر للتعرف على التقنيات الجديدة والناشئة أمام المتخصصين وصناع القرار في مجال الطاقة،ويصاحبه معرضًا تبلغ مساحته 6900 متر مربع يضم أكثر من 250 شركة تعرض أحدث المنتجات والتقنيات، وما يعطي الحدث أهمية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، هو رعاية المؤتمر من أربع منظمات وجمعيات صناعية كبيرة، وهي الجمعية الامريكيه لعلماء الجيولوجيا البترولية (AAPG)، والرابطة الأوروبيه لعلماء الجيولوجيا والمهندسين (EAGE)، وجمعيه الجيو فيزيائيين الاستكشافيين، وجمعية مهندسي البترول.

#انتهى#