مدرب الهلال الأفضل في غرب آسيا

صحيفة الخليج الالكترونية

بعد قيادته نادي ​الهلال​ السعودي للتتويج بلقب ​دوري أبطال آسيا​ بالعام 2019 فاز المدرب الروماني ​رازفان لوشيسكو​ بتصويت الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لأفضل مدرب في ​غرب آسيا​.

حيث حسم الروماني لوشيسكو التصويت بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه حيث حصد نحو 84% من الأصوات، فيما جاء مدرب المنتخب السوري فجر إبراهيم في المركز الثاني بحصوله على نحو 10% من الأصوات.

وشارك في التصويت الذي وضعه الاتحاد القاري عبر موقعه الرسمي نحو 29676 مصوت.