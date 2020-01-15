مدرب الهلال الأفضل في غرب آسيا

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صحيفة الخليج الالكترونية
بعد قيادته نادي الهلال السعودي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا بالعام 2019 فاز المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بتصويت الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لأفضل مدرب في غرب آسيا.
حيث حسم الروماني لوشيسكو التصويت بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه حيث حصد نحو 84% من الأصوات، فيما جاء مدرب المنتخب السوري فجر إبراهيم في المركز الثاني بحصوله على نحو 10% من الأصوات.
وشارك في التصويت الذي وضعه الاتحاد القاري عبر موقعه الرسمي نحو 29676 مصوت.
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