شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يوثق تجمد الماء خلال ثوانٍ بـ «وادي الرمه» ⁧في عنيزة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تدني درجة الحرارة في وادي الرمة، في عنيزة إلى ما دون الصفر مئوية، بواقع درجتين تحت الصفر تقريبا.

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وظهر خلال المقطع، مواطن يسكب الماء من قارورة مباشرة في مجرى وادي الرمه في عنيزة، حيث تحول الماء إلى كتلة من الثلج في ثوانٍ معدودة.