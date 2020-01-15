شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يوثق تجمد الماء خلال ثوانٍ بـ «وادي الرمه» في عنيزة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تدني درجة الحرارة في وادي الرمة، في عنيزة إلى ما دون الصفر مئوية، بواقع درجتين تحت الصفر تقريبا.
وظهر خلال المقطع، مواطن يسكب الماء من قارورة مباشرة في مجرى وادي الرمه في عنيزة، حيث تحول الماء إلى كتلة من الثلج في ثوانٍ معدودة.
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