شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدثة التعليم» تكشف أسباب تقديم اختبارات الفصل الثاني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، أسباب تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام بناء على الأمر الملكي الكريم الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، حيث قالت إن الأمر الملكي القاضي بتقديم اختبارات الفصل الثاني يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على مصالح الطلاب وتلمس احتياجاتهم والاهتمام بالعملية التعليمية.

وأضافت الشهري، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، أن توقف الدراسة أثناء شهر رمضان بسبب الإجازات والعودة للاختبارات بعد العيد تؤثر على أداء الطلاب.

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وتابعت متحدثة التعليم أن الأمر الملكي الكريم بتقديم الاختبارات للفصل الدراسي الثاني يأتي تلبية لاحتياجات العملية التعليمية، وحرصا على مصالح الطلاب.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أصدر اليوم الثلاثاء، أمرًا كريمًا بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10 / 9 / 1441 هـ الموافق 3 / 5 / 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21 / 9 / 1441 هـ الموافق 14 / 5 / 2020م.