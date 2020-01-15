شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الاقتصادية» يستعرض أبرز التحديات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في (ستريت استيت البنكية).

وتضمن العرض أبرز التطورات الاقتصادية عالمياً، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي وأبرز التوصيات حيالها.